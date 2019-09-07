Revizeye onay

DSİ Bölge Müdürlüğü imkânları ile planlama çalışmaları yapılan, 2018 yılı planlama programında yer alan ’Sarıkaya Hasbek Projesi Revize Planlama Raporu’ Planlama Şube Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Proje Bölge Müdürlüğü tarafından onaylandı. Sarıkaya İlçesine bağlı Hasbek Köyü sınırları içerisinde, Kargadalı deresi üzerine yapılacak olan gölet, talvegten 16,00 ve temelden 27,50 metre yüksekliğinde, kil çekirdekli homojen dolgu tipinde olacağı kaydedildi. Gölette depolanacak 3,550 metreküp su ile brüt 9 bin 210 dekar tarım arazisi modern sistemlerle sulanmasının yapılması planlandı.