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Restorelere devam

VAKIFLAR Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, yurt genelinde 2003 ile 2019 yılları arasında 5 bin 250 tarihi eseri restore edildiğini, Yozgat'ta iki köy camisinin daha restore edilerek gelecek kuşaklara miras bırakıldığını söyledi.  

Restorelere devam

VAKIFLAR Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, yurt genelinde 2003 ile 2019 yılları arasında 5 bin 250 tarihi eseri restore edildiğini, Yozgat'ta iki köy camisinin daha restore edilerek gelecek kuşaklara miras bırakıldığını söyledi.  

22 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Restorelere devam

Ersoy, Yozgat merkez Yenice köyü ve Çekerek ilçesinin Fuadiye köyündeki caminin restore edildiğini anlattı. Ersoy, "Türkiye genelinde yaptığımız çalışmalar kapsamında 28 bin aileye kuru gıda yardımı yapıyoruz. Yaklaşık 15 bin ortaöğretim öğrencisine burs veriyoruz. Bunların dışında yurt dışında, Bosna Hersek'te, Makedonya'da, Kosova'da yaptığımız restorasyonlar var. Ecdat yadigarı eserleri oralarda restore ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğünün çok güçlü bir teşkilat yapısı var. Yaklaşık Türkiye genelinde 65 bin taşınmazımız, yıllık 900 milyon liraya yakın gelirimiz var, kira gelirleri ortalama 65 milyon liranın altına düşmüyor. Allah'a şükür elimizden geldiği kadar ecdadın bize bıraktığı emaneti ihya etmeye, yaşatmaya, vakfiyelerinde belirttikleri şartları yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

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