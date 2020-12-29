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Restore rakamları açıklandı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programı kapsamında restoresi yapılan tarihi yapılardan bazılarının tamamlanarak, hizmete hazır hale getirildiğini söyledi.

29 Aralık 2020 Salı 00:19
Restore rakamları açıklandı

Milletvekili Başer, ‘’Yozgat Merkez Fatih Camii, Nakipzade Camii, Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi ve Arapdede Camii'nin Restorasyonları tamamlanarak ibadete açıldı’’ dedi. Başer, Yozgat`ta restorasyon ve yapımı tamamlanan tarihi eserler içen toplamda 8 milyon 373 bin lira harcandığını kaydetti. Başer’in verdiği bilgiye göre, Yozgat Merkez Fatih Cami Restorasyonu ve Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi için 3 milyon 5 bin lira harcandı. Yozgat Merkez Arapdede Cami ve Nakipzade Camileri için bir milyon 553 bin lira harcanırken, Boğazlıyan Çarşı Hamamı onarımı 3 milyon 813 bin liralık harcamayla tamamlandı.

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Restore Rakamları Açıklandı
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