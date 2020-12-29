Restore rakamları açıklandı

Milletvekili Başer, ‘’Yozgat Merkez Fatih Camii, Nakipzade Camii, Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi ve Arapdede Camii'nin Restorasyonları tamamlanarak ibadete açıldı’’ dedi. Başer, Yozgat`ta restorasyon ve yapımı tamamlanan tarihi eserler içen toplamda 8 milyon 373 bin lira harcandığını kaydetti. Başer’in verdiği bilgiye göre, Yozgat Merkez Fatih Cami Restorasyonu ve Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi için 3 milyon 5 bin lira harcandı. Yozgat Merkez Arapdede Cami ve Nakipzade Camileri için bir milyon 553 bin lira harcanırken, Boğazlıyan Çarşı Hamamı onarımı 3 milyon 813 bin liralık harcamayla tamamlandı.