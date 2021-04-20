Restore edilmeyi bekliyor

Selçuklu döneminde Anadolu'yu boydan boya bağlayan İpek Yolu üzerinde önemli tarihi han ve kervansarayların bulunduğu belirtildi. İpek Yolu’nun Yozgat'tan geçen bölümlerinde 4 ayrı han ve kervansarayın bulunduğunu kaydedildi. 2009 yılında hazırlanan 'İpek Yolu Projesi’ kapsamında, han ve kervansarayların önce ortaya çıkartılmasının, daha sonra da restore edilip, gelecek nesillere aktarılmasının planlandığını bildirildi. Proje kapsamında kervansaraylarla ilgili kurtarma kazısı yapılmasının gerektiği ifade edildi.

ÇİÇİNLİ SULTAN HAN: Saraykent ilçesi Saray Mahallesi Kaplıcalar mevkiinde yer alıyor. Meşelik orman alanı eteğindeki Çinçinli Sultan Han Kervansarayı, 1239 tarihinde yapılmıştır. Han kapalı ve açık kısmından oluşur, kuzey ve doğuya yönelik, moloz taş üzeri kesme taş kaplama bir yapıdır. Üst örtüsü tamamen yıkılmış, iç bölüm mekanlarından hiçbir iz kalmamıştır. Belli belirsiz temel izleri fark edilmektedir. Tarihi kervansaraya ait olan sıcak su, yakınında yaptırılmakta olan termal turizm tesislerinde kullanılması planlanmaktadır.

KESİKKÖPRÜ: Kadışehri yolu üzerinde, Kesikköprü-Örencik köylerinin kesiştiği noktada, yolun sağında bulunuyor. Kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Karma tipteki hanların küçük boyutlu örneklerinden olan yapının avlusu yıkıktır, kapalı bölümü de büyük ölçüde tahrip olmuştur.