Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1377
ALTIN
461.073
DOLAR
8.0884
STERLİN
11.3287
EURO
9.7271

Restore edilmeyi bekliyor

TARİHİ İpek Yolunun Yozgat'tan geçen bölümü üzerinde bulunan iki kervansaray kalıntısının restore edilerek, gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, hazırlanan projenin hayata geçirileceği gün bekleniyor.

20 Nisan 2021 Salı 00:28
Restore edilmeyi bekliyor

Selçuklu döneminde Anadolu'yu boydan boya bağlayan İpek Yolu üzerinde önemli tarihi han ve kervansarayların bulunduğu belirtildi. İpek Yolu’nun Yozgat'tan geçen bölümlerinde 4 ayrı han ve kervansarayın bulunduğunu kaydedildi. 2009 yılında hazırlanan 'İpek Yolu Projesi’ kapsamında, han ve kervansarayların önce ortaya çıkartılmasının, daha sonra da restore edilip, gelecek nesillere aktarılmasının planlandığını bildirildi. Proje kapsamında kervansaraylarla ilgili kurtarma kazısı yapılmasının gerektiği ifade edildi.
ÇİÇİNLİ SULTAN HAN: Saraykent ilçesi Saray Mahallesi Kaplıcalar mevkiinde yer alıyor. Meşelik orman alanı eteğindeki Çinçinli Sultan Han Kervansarayı, 1239 tarihinde yapılmıştır. Han kapalı ve açık kısmından oluşur, kuzey ve doğuya yönelik, moloz taş üzeri kesme taş kaplama bir yapıdır. Üst örtüsü tamamen yıkılmış, iç bölüm mekanlarından hiçbir iz kalmamıştır. Belli belirsiz temel izleri fark edilmektedir. Tarihi kervansaraya ait olan sıcak su, yakınında yaptırılmakta olan termal turizm tesislerinde kullanılması planlanmaktadır.
KESİKKÖPRÜ: Kadışehri yolu üzerinde, Kesikköprü-Örencik köylerinin kesiştiği noktada, yolun sağında bulunuyor. Kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Karma tipteki hanların küçük boyutlu örneklerinden olan yapının avlusu yıkıktır, kapalı bölümü de büyük ölçüde tahrip olmuştur. 

Anahtar Kelimeler:
Restore Edilmeyi Bekliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali ziyaretlerini sürdürüyor
Vali ziyaretlerini sürdürüyor
Ağaçlandırma çalışması
Ağaçlandırma çalışması
Miniklerden örnek davranış
Miniklerden örnek davranış
Eğitimde Finlandiya modeli
Eğitimde Finlandiya modeli
iLAÇLAMA UYARISI!
iLAÇLAMA UYARISI!
Bozok’ta çalışmalara devam
Bozok’ta çalışmalara devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim