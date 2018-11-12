Restore Devam ediyor

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Aşağı Mahalle’de bulunan Çarşı Hamamı’nda yapılan denetleme sonucunda restore edilmesi uygun bulunmasının ardından geçen yıl çalışmalara başlandı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, ‘’Tarihi Çarşı Hamamı’nda Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ihalesi sonucunda çalışmalarına başlayan yüklenici firma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında, Çarşı Hamamı tüm heybeti ile ortaya çıkacaktır’’ dedi.

