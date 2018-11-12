Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92839
ALTIN
212.492
DOLAR
5.4915
STERLİN
7.0545
EURO
6.2205

Restore Devam ediyor

BOĞAZLIYAN ilçesindeki tarihi Çarşı Hamamı restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Restore Devam ediyor

BOĞAZLIYAN ilçesindeki tarihi Çarşı Hamamı restorasyon çalışmaları devam ediyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:53
41 Okunma
Restore Devam ediyor

 Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Aşağı Mahalle’de bulunan Çarşı Hamamı’nda yapılan denetleme sonucunda restore edilmesi uygun bulunmasının ardından geçen yıl çalışmalara başlandı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, ‘’Tarihi Çarşı Hamamı’nda Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ihalesi sonucunda çalışmalarına başlayan yüklenici firma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında, Çarşı Hamamı tüm heybeti ile ortaya çıkacaktır’’ dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Restore Devam Ediyor
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SAYGIYLA ANDIK
SAYGIYLA ANDIK
BUTÇE 125 MiLYON
BUTÇE 125 MiLYON
Gençler Sorgun’da toplanacak
Gençler Sorgun’da toplanacak
Genel Kurul’da eğitim konuşuldu
Genel Kurul’da eğitim konuşuldu
Bozok, Malatya’da
Bozok, Malatya’da
HAYVAN SEVERLER TEPKiLi
HAYVAN SEVERLER TEPKiLi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim