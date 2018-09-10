Restore devam ediyor

İstanbulluoğlu Mahallesi’nde, Çapanoğlu Büyük Camii’nin kuzeybatısında, 150 metre uzaklıkta, uzun süre değişik amaçlarla kullanılan kilise binası, 1996 yılında Fatih Camii adı ile camiye çevrildi. 1907 yılında yapıldığı tahmin edilen tarihi yapının restore çalışmalarına bir süre önce başlandı. Vakıflar tarafından hazırlanan restore projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yakından takip eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, incelemelerde bulunup, ilgililerden bilgi aldı. Başkan Arslan, tarihi bir güzelliğin daha gün yüzüne çıkarılmaya çalışıldığını belirterek, ‘’Fatih Cami'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyonu Vakıflarca çevre düzenlemesi ise belediyemizce yapılacak olan çalışmanın tamamlanmasıyla Yozgat, yeni bir tarihi mekanla buluşacaktır’’ dedi.