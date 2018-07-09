Restore devam ediyor

Restorasyon çalışmalarına geçen yıl başlanılan Boğazlıyan ilçesi Aşağı Mahallede bulunan tarihi Çarşı Hamamı’nın restorasyonuna Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından izin verilmesinin ardından çalışmalara hemen başlanıldı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, ‘Tarihi Çarşı Hamamı’nda Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ihalesi sonucunda yüklenici firma çalışmalarına geçen yıl başladı. Çalışmalar tamamlandığında, Çarşı Hamamı tüm heybeti ile ortaya çıkacaktır’’ dedi.