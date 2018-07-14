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Restorasyona ÇEDAŞ engeli

YOZGAT şehir merkezinde restorasyona alınan tarihi Fatih Camiinde ÇEDAŞ kaynaklı sorunlar çalışmaları aksatıyor.

Restorasyona ÇEDAŞ engeli

YOZGAT şehir merkezinde restorasyona alınan tarihi Fatih Camiinde ÇEDAŞ kaynaklı sorunlar çalışmaları aksatıyor.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Restorasyona ÇEDAŞ engeli

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının ÇEDAŞ kaynaklı sorun ve sıkıntılar nedeniyle istenilen düzeyde yürütülemediği ifade edildi.
Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, ÇEDAŞ’ın aydınlatma ve enerji hatlarını uygun alana taşımamasından dolayı restorasyon çalışmalarının istenilen hızda yürütülemediğini söyledi.
Cemal Karaca, ÇEDAŞ’a ait iş ve projelerin tamamlanması durumunda restorasyon çalışmalarının daha hızlı yürüyeceğini beyan etti.
Öte yandan ÇEDAŞ ekipleri ise Fatih Camii çevresindeki çalışmayla ilgili projenin yürütüldüğünü ve kısa süre içerisinde istenilen işlerin tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç bu tür durumlarda ilgili kurumların birbiriyle sürekli koordinasyon ve iletişim kurarak sorunu çözmesi gerektiği uyarısında bulunarak “Resmi yazışma neticelerini bekleyerek işleri yürütemeyiz. Buradaki sorun ne ise bir an evvel çözülmeli ve restorasyon tamamlanmalı” dedi.

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