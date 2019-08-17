Restorasyon devam ediyor

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yozgat’taki tarihi yapıların onarım, bakım, restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl restorasyon çalışması başlatılan Boğazlıyan eski Cami ve Tekke Yenicesi Cami restorasyon çalışması tamamlandı. Boğazlıyan ilçesinin tek hamamı olan Çarşı Hamamı, il merkezinde bulunan Fatih Camisinde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yukarı Nohutlu Mahallesinde bulunan Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi, Tekke Arap Dede Camide çalışmaların sonuna gelindi. Köseoğlu Mahallesi’ndeki Nakıpzade Cami’ndeki restora çalışmalarına hız verildi. Harime giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre H.1260 / M.1844 tarihinde II. Mahmut’un ikinci kadını olan Hoşyar Kadın tarafından medrese ile birlikte yaptırıldığı belirtildi. Kitabede Beyhan Sultan’ın manevi kızı, Mihrimah Sultan’ın kızı gibi görülen Hoşyar kadın, aslında Beyhan Sultan’ın manevi annesi, Mihrimah Sultan’ın öz annesi olduğu da kaydedildi. Her iki kızının da kendinden önce öldüğü kitabede belirtilerek, onların adına bu eseri yaptırdığı yazılı olduğu bildirildi.