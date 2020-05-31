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Restoran, kafeler ve kahvehanelerde sancılı açılış

Yozgat Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, restoran, kafeler ve kahvehanelerin açılışıyla ilgili kararın, özellikle kahvehaneleri mağdur edecek nitelikte olduğunu söyledi.

31 Mayıs 2020 Pazar 23:50
Restoran, kafeler ve kahvehanelerde sancılı açılış

KORONA virüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan restoran, kafeler ve kahvehaneler bugün sabahtan itibaren yeniden açılarak, çalışmalara başlayacak. Ancak, özellikle kahvehaneler için konulan kuralların kahvehaneleri daha da zor duruma sokacağı ileri sürüldü. Yozgat Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, kahveci esnafının yeniden karantinaya alındığını ileri sürdü, ‘’Bizlere bir ay daha kapalı kalın deyin kapatalım fakat açında oyun vermeyin dediğinizde hiç açmamızın bir anlamı yok. Üç aydır kapalı olan bir mekanın açılması bile büyük bir maliyet. Bu esnaf nasıl bu yükün altından kalkacak?’’ dedi.
Coşkun, karar verenlerin bu kararlarını bir daha gözden geçirmelerini istedi. Coşkun, ‘’Hiç açmayalım, açtığımızda kahveci gibi açalım. Yozgat esnafı olarak destek göremedik. Bu destek sırası mutlaka esnaf ve sanatkarlara gelecektir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde bugün İçişleri Bakanlığının göndermiş olduğu genelgeye göre iskambil, okey ve tavla oynanmayacağı yönünde bir karar alınmıştır. Bundan 2 hafta önce Avm'lerin açılmasına izin veriliyor, Türkiye'de bir günde Avm'lerde milyonlarca insan her türlü giyim eşyasına temas ediyor, giyiniyor. Ama ne yazık 600 yıllık kahvehane kültürü olan bir milletin kahvehaneleri açılmasına karar veriliyor ama içerisinde okey, iskambil, tavla oyunlarının oynanmasına yasak geliyor. Kahvehanelerimizde bu oyunlar oynanmayacaksa neden açıyoruz? O zaman esnaflarımız kahvehanelerini kapatsın çay ocakları açık kalsın. Kapat dediniz 2.5 ay kapattık, yine kapat deyin yine kapatırız. Çaylar demli gözler nemli kaldı’’ diye konuştu.

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RestoranKafeler Ve Kahvehanelerde Sancılı Açılış
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