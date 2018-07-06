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Resmi açılış yapıldı

GEÇEN yıl Halk Eğitim Merkezi’nin eski Sakarya İlkokulu binasına taşınması sonucunda boşalan hizmet binasının tadilatını yaptırarak, hizmet vermeye başlayan Denetimi Serbestlik Müdürlüğü hizmet biriminin resmi açılışı törenle yapıldı.

Resmi açılış yapıldı

GEÇEN yıl Halk Eğitim Merkezi’nin eski Sakarya İlkokulu binasına taşınması sonucunda boşalan hizmet binasının tadilatını yaptırarak, hizmet vermeye başlayan Denetimi Serbestlik Müdürlüğü hizmet biriminin resmi açılışı törenle yapıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Resmi açılış yapıldı

Açışlışa, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyon Başkanı Turgay Çorak da katıldı. Açılışın ardından,  Yozgat Denetimi Serbestlik Müdürü Cihat Çanak,  protokol üyelerine Müdürlük hizmetleri ve işleyişi hakkında sunumda bulundu.

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