Resmi açılış yapıldı

Açışlışa, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyon Başkanı Turgay Çorak da katıldı. Açılışın ardından, Yozgat Denetimi Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, protokol üyelerine Müdürlük hizmetleri ve işleyişi hakkında sunumda bulundu.
06 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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