Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98456
ALTIN
239.666
DOLAR
6.2099
STERLİN
8.1616
EURO
7.3058

Resim Sergisi ilgi gördü

YOZGAT Sanatseverler Derneği’nin öncülüğünde sanatçı Emine Kara, Buğra Eroğlu ile birlikte Kültür Merkezi Salonu’nda açtığı karma resim sergisi ilgi görünce, serginin kapanışı bugüne ertelendi.

Resim Sergisi ilgi gördü

YOZGAT Sanatseverler Derneği’nin öncülüğünde sanatçı Emine Kara, Buğra Eroğlu ile birlikte Kültür Merkezi Salonu’nda açtığı karma resim sergisi ilgi görünce, serginin kapanışı bugüne ertelendi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
101 Okunma
Resim Sergisi ilgi gördü

Serginin açılışını Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı birlikte yaptı. Daha sonra davetliler, sergiyi gezdi, sanatçı Emine Kara eserler hakkında konukları bilgilendirdi. Yozgat İl Kültür Müdürlüğü salonunda hafta sonunda saat 12.00 ile 19.00 arasında açık kalması planlanan sergiye yoğun ilgi olunca süre uzatıldı. Serginin bugün mesai bitimine kadar açık kalacağı açıklandı. Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Laborant olarak görev yapan Emine Kara, daha önce ilk kişisel sergisinde, ortaya koyduğu çalışmalarına yenilerini ekleyip, Buğra Eroğlu ile birlikte karma sergi açtı. Çocuk yaşlardan itibaren resim sanatına meraklı olduğunu belirten sanatçı Emine Kara, kendi kendisine yapmaya çalıştığı resim çalışmalarını biraz daha ileriye taşımak amacıyla Halk Eğitim kurslarına katıldığını kaydetti. Hobi olarak resim yaptığını, resim yaparak, mutlu olduğunu kaydeden Kara, ilk resim sergisini, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu’nda açtığını, şimdi ise ikinci sergisini açmış olmaktan ve aldığı olumlu tepkilerden mutlu olduğunu kaydetti. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ANNELERE DESTEK
ANNELERE DESTEK
Köyde Asfalt Sevinci
Köyde Asfalt Sevinci
Oktay, bilgilendirildi
Oktay, bilgilendirildi
Kaymakamlardan ziyaret
Kaymakamlardan ziyaret
Köy Odası geleneği
Köy Odası geleneği
Kesimhane inşaatı yükseliyor
Kesimhane inşaatı yükseliyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim