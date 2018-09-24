Resim Sergisi ilgi gördü

Serginin açılışını Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı birlikte yaptı. Daha sonra davetliler, sergiyi gezdi, sanatçı Emine Kara eserler hakkında konukları bilgilendirdi. Yozgat İl Kültür Müdürlüğü salonunda hafta sonunda saat 12.00 ile 19.00 arasında açık kalması planlanan sergiye yoğun ilgi olunca süre uzatıldı. Serginin bugün mesai bitimine kadar açık kalacağı açıklandı. Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Laborant olarak görev yapan Emine Kara, daha önce ilk kişisel sergisinde, ortaya koyduğu çalışmalarına yenilerini ekleyip, Buğra Eroğlu ile birlikte karma sergi açtı. Çocuk yaşlardan itibaren resim sanatına meraklı olduğunu belirten sanatçı Emine Kara, kendi kendisine yapmaya çalıştığı resim çalışmalarını biraz daha ileriye taşımak amacıyla Halk Eğitim kurslarına katıldığını kaydetti. Hobi olarak resim yaptığını, resim yaparak, mutlu olduğunu kaydeden Kara, ilk resim sergisini, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu’nda açtığını, şimdi ise ikinci sergisini açmış olmaktan ve aldığı olumlu tepkilerden mutlu olduğunu kaydetti.