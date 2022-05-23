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Resim sergisi beğenildi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde öğrenciler tarafından açılan karma resim sergisi büyük beğeni topladı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:03
Resim sergisi beğenildi

Akdağmadeni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi’nde eğitim alan 40 öğrenci tarafından hazırlanan karma resim sergisi büyük ilgi gördü. Sergiyi ziyaret eden ve gençlerin heyecanına ortak olan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın öğrencilerin yapmış olduğu tual üzerine akrilik ve filografi çalışmalarını tek tek inceleyerek öğretmenler Erdal Gökçe ve Gülüşan Kudu'dan bilgiler aldı. Yalçın bu güzel çalışmaları ortaya çıkaran ve etkinliği düzenleyen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, hocalarına ve hepsi birbirinden yetenekli olan öğrencilere teşekkür etti. •Haber Merkezi•

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Resim Sergisi Beğenildi
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