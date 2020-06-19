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Renk cümbüşü

Yozgat'ta tarlalarda açan mor çiçekler görsel şölen sunuyor.

19 Haziran 2020 Cuma 00:59
Renk cümbüşü

YOZGAT’ta tarlalarda açan mor renkli çiçekler görselliğiyle dikkati çekiyor.
Yozgat-Sarıkaya kara yolu güzergahını kullanan sürücüler, yeşil ekinler arasında farklı renkleriyle ilgi çeken çiçekleri görünce araçlarını durdurup, fotoğraf çektiriyor.
Boş tarlada kendiliğinden çıkan mor çiçekler, oluşturduğu görsellikle insanları kendisine çekiyor.
Bölgede fotoğraf çeken Hasan Taşarslan, Yozgat'tan Sarıkaya ilçesine giderken yol kenarındaki güzelliği görünce durduğunu söyledi.
Açan çiçeklerin çok güzel bir manzara oluşturduğunu ifade eden Taşarslan, "Bu güzel manzaranın fotoğrafını çektim, kendim de öz çekim yaptım. Harika bir manzara." dedi.

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Renk Cümbüşü
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