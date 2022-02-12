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Rektörü ziyaret ettiler

Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Radyo – TV Programcılığı bölümü öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti.

12 Şubat 2022 Cumartesi 00:22
Rektörü ziyaret ettiler

 Erasmus programı kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde yurt dışına en fazla öğrenci gönderen Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV Programcılığı öğrencileri ve Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’yı makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Karadağ, Kalaycıyı ve öğrencilerini tebrik etti. Erasmus Plus Gençlik Projesi kapsamında Romanya'da bir haftalık eğitime katılan Yozgat MYO Radyo-TV Programcılığı öğrencilerimiz ve danışmanları Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ile görüşen Rektör Prof. Dr. Karadağ, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. 

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