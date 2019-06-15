Rektörü bilgilendirdi

Kalaycı, kendisinin çektiği ‘Nakba’ adlı filmin festivale başvuran dört bine yakın filmden ilk yirmiye girerek resmi seçkiye alındığını söyledi. Kalaycı, festivalde Almanya, Estonya, Türkiye, Kırgızistan ve Hollanda gibi Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen filmlerin izleyiciyle buluşturulduğunu kaydetti. Kalaycı, “Kelime olarak Ortadoğu’da büyük felaket anlamına gelen Nakba adlı film, mülteci bir anne ile iki çocuğun hayatını ele alıyor. Film İstanbul Kasımpaşa’da metruk bir evde çekildi. New York Times gazetesinde yer alan bir haberden etkilenerek senaryoyu hazırladım. Oyuncular dahil yirmi kişilik ekiple bir hafta süren çekimler sonucu ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde film gösterildi” dedi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sosyal Bilimler MYO, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’yı tebrik edip, başarılarının devamını diledi.