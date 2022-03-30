Rektörlerden ziyaret

Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Uyuşturucu ile Mücadelede Bilim’ konulu sempozyuma konuşmacı olarak katılan Rektör Profesör Dr. Saffet Köse, program sonrası Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ ile rektörlük makamında bir araya geldi.

Ziyaretlerinden ve sempozyuma yaptıkları değerli katkılardan dolayı, Köse’ye teşekkür eden Karadağ, mevkidaşıyla fikir alışverişinde bulunarak üniversiteler olarak karşılıklı işbirliği içerisinde olacaklarını belirtti. Köse de, sonuçları itibariyle faydalı olacağına inandığı önemli bir sempozyum dolayısıyla Yozgat'ta bulunmaktan ve misafirperverliklerinden dolayı Karadağ'a teşekkür etti.

NEZAKET ZİYARETİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Alim Yıldız, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ’a nezaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette iki komşu şehir üniversitesinin iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınma için yapılan çalışmaların daha da artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Karadağ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Alim Yıldız’a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.