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Rektörlerden ziyaret

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ’ı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Saffet Köse ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Alim Yıldız ziyaret etti. 

30 Mart 2022 Çarşamba 00:49
Rektörlerden ziyaret

Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Uyuşturucu ile Mücadelede Bilim’ konulu sempozyuma konuşmacı olarak katılan Rektör Profesör Dr. Saffet Köse, program sonrası Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ ile rektörlük makamında bir araya geldi.  
Ziyaretlerinden ve sempozyuma yaptıkları değerli katkılardan dolayı, Köse’ye teşekkür eden Karadağ, mevkidaşıyla fikir alışverişinde bulunarak üniversiteler olarak karşılıklı işbirliği içerisinde olacaklarını belirtti. Köse de, sonuçları itibariyle faydalı olacağına inandığı önemli bir sempozyum dolayısıyla Yozgat'ta bulunmaktan ve misafirperverliklerinden dolayı Karadağ'a teşekkür etti. 
NEZAKET ZİYARETİ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Alim Yıldız,  Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ’a nezaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette iki komşu şehir üniversitesinin iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınma için yapılan çalışmaların daha da artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Karadağ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Alim Yıldız’a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

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