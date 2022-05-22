Rektörlerden ziyaret

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Alim Yıldız, Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Semih Aktekin’i makamında ağırlayan Vali Polat, TUBİTAK çalışmaları hakkında rektörler ile görüş alışverişinde bulundu. Projeler hakkında rektörlerden bilgiler alan Polat, insanların ufkunu açacak projelere öncülük ettikleri için teşekkür etti.

Haber Merkezi