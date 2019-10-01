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Rektörler buluştu

BARTIN Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Aral ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti.

Rektörler buluştu

BARTIN Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Aral ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti.

01 Ekim 2019 Salı 00:00
Rektörler buluştu

Ziyarette iki üniversite arasındaki işbirliği olanakları değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunuldu. Yozgat’ta olmaktan ve Yozgat Bozok Üniversitesinin akademik yıl açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Arkadaşım, dostum Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ hocamızın ilk akademik yıl açılış töreninde bulunmak istedim. Sayın Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ denilince benim aklıma gelen ilk şey kararlılık ve başarı. Başarı içinse inanmış bir kadro gerekiyor. Buradaki yönetim ve üniversiteden tanıdığım birçok hocamızın bu inanmışlık ve adanmışlık ruhuyla çok güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum. Bartın Üniversitesi olarak Bozok Üniversitesi ile her anlamda işbirliğine hazırız. Birbirimizden öğrenerek birbirimizi geliştirecek ve güçlendireceğiz. Bu inançla bu duygularla yeni eğitim öğretim döneminin başta Yozgat Bozok Üniversitesine ve ülkemizin tüm yükseköğretim camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’da, “Bartın’da görev yaptığım süre içerisinde yönetim anlamında bir deneyim kazandım. Nasip oldu. Böyle bir görev bize tevdi edildi ve şu an buradayız. Hocamdan arkadaşımdan dostumdan öğrendiğim çok şey var. Bu günkü ilk akademik yıl açılışı benim için önemliydi. İnşallah nasip olursa Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa M. Aral hocamızı ilk ders vermek üzere Yozgat’ta görmek isteriz demiştim. Sağ olsun hocalarımız incelik göstererek bizleri kırmadılar. Bu mutlu günümüzde yanımızda oldular. Bizim için çok anlamlı ve değerli bir gün oldu. Ben bu vesileyle katılımlarından dolayı ve beni Prof. Dr. Mehmet Mustafa Aral hocamla tanıştırdığı için hocamın bilim vizyonunu, ufkunu bizlerle buluşturduğu için Rektörümüze teşekkür ediyorum. Rektörümüz ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. İki üniversite arasında ortak işbirlikleri ile birçok noktada birbirimize destek olacağız“ diye konuştu. 

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