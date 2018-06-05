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Rektöre ak kalpak

Kırgızistan’ın Oş Şehri Devlet Hastanesi Başhekimi Parpi Abdiraev ve beraberindeki öğretim üyeleri, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey’i makamında ziyaret etti.

Rektöre ak kalpak

Kırgızistan’ın Oş Şehri Devlet Hastanesi Başhekimi Parpi Abdiraev ve beraberindeki öğretim üyeleri, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey’i makamında ziyaret etti.

05 Haziran 2018 Salı 07:00
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Rektöre ak kalpak

Ziyarette Oş Şehri Devlet Hastanesi Başhekimi Parpi Abdiraev ve beraberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’den üniversite fakülte ve bölümleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüs yerleşkesinde yapımı tamamlanan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Araştırma Uygulama Hastanesi hakkında da bilgiler edinen Parpi Abdiraev,  ileride karşılıklı işbirliği çerçevesinde iki hastanenin de gelişimi için çalışmak istediklerini söyledi.

Kırgızistan ile Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey : “Biz bir atanın çocuklarıyız. Bağlı olduğumuz dinimiz, geleneklerimiz ve yüreğimiz birdir. Bu anlamlı ziyaretten duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. İnşallah Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Oş Şehri Devlet Hastanesi  ile tecrübe ve deneyim anlamında karşılıklı  paylaşımları bizde arzu etmekteyiz” dedi.

Ziyaret sonrası Kırgızistan Oş Şehri Devlet Hastanesi Başhekimi Parpi Abdiraev Rektör  Prof. Dr. Salih Karacabey’e ak kalpak hediye etti. Rektör ise Parpi Abdiraev’e Bozok logolu çini tabak hediye etti.

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