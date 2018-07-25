Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92134
ALTIN
192.346
DOLAR
4.8809
STERLİN
6.4223
EURO
5.7025

REKTÖRDEN KUTLAMA

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Yozgat’ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

REKTÖRDEN KUTLAMA

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Yozgat’ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:16
22 Okunma
REKTÖRDEN KUTLAMA

Bozok Üniversitesi Konukevi ve Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla buluşan Rektör Karacabey, tüm basın mensuplarının basın bayramını kutladığını söyledi. Üniversitenin gelişip tanıtılmasında basın mensuplarının büyük katkısının olduğunu dile getiren Karacabey, Öğrenciler tarafından Bozok Üniversitesi’nin tercih edilmesinde şehrin sosyal yapısının önemli rol oynadığını açıkladı. Rektör Karacabey, "Bir öğrenci bir şehri, üniversiteyi tercih ederken nelere dikkat ediyor diye baktığımızda bu durum kişilere göre değişebilir. Ama öğrenci için öncelikli olan üniversitedeki öğretim üyesi olması düşünülür. Üniversitenin öğrenciye sunduğu kütüphane ve laboratuvar imkanlarının olması gerekiyor. Şehrin sosyal imkanlarının ve sosyal hayatındaki canlılık önemli rol oynuyor. Öğrencilerimiz, Yozgat Bozok Üniversitesi'ni tercih etmelerinde sitemize girdiklerinde, öğrenci aldığımız alanlarda öğretim üyesi kadromuzun hem bilimsel hem de sayısal olarak yeterli olduğunu göreceklerini düşünüyorum. Şu anda açık olan bölümlerimizde öğretim üyesi kadromuz hem bilgi birikimi açısından hem de sayısal yeterlilik açısından iyi durumdadır" dedi. 
Yozgat'ın üniversite öğrencisi için huzurlu bir kent olmasının da Bozok Üniversitesi'nin tercih edilebilirliğini artırdığını söyleyen Rektör Karacabey, "Meydana gelmesi muhtemel ufak tefek asayiş olaylarını hesaba katmazsanız eğer Yozgat, gerçekten üniversite öğrencisi için huzurlu bir kenttir. Bu hem gelen öğrenci açısından değerlendirdiğimizde hem de evladını buraya gönderecek veli açısından değerlendirdiğinizde Yozgat gerçekten öğrencilerin yaşayabileceği şehir olarak tercih edilebilir bir şehirdir" şeklinde konuştu. 
Bozok Üniversitesi'ni tercih edecek olan öğrencilerin, kampüs alanında ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebileceğini de aktaran Rektör Karacabey, “Kampusumuz elbette yeni yapılanıyor ama önceki yıllara göre kıyasladığımızda sosyal açıdan daha yaşanılabilir bir kampüs haline geldi. Onu daha da iyileştirmek için çalışıyoruz. Bu noktada da öğrencilerin tercihleri açısından yeterli olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
REKTÖRDEN KUTLAMA
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Ağaçlara Bakım
Ağaçlara Bakım
DOLANDIRICI UYARISI!
DOLANDIRICI UYARISI!
AKIBETi NE OLDU
AKIBETi NE OLDU
Basın bayramı için ziyaret ettiler
Basın bayramı için ziyaret ettiler
Atıl vaziyette bekliyorlar
Atıl vaziyette bekliyorlar
Yeşilini de seviyoruz
Yeşilini de seviyoruz

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim