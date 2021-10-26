Rektörden çorba ikramı

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yücel Güney, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Gazel ve çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte, üniversite öğrencileri çorbanın tadına bakmak için kuyruk oluşturdu. Kendi elleriyle çorba doldurarak öğrencilere ikram eden Rektör Karadağ, mutat aralıklarla Yozgat’ın geleneksel lezzetlerini öğrencilerle buluşturacaklarını söyledi. Karadağ, çorba ikramının ardından öğrencilerle sohbet etti.