Rektör, patronlarla buluştu

Karacabey, "Bozok Üniversitesi 2006 yılında kurulan ülkemizdeki genç üniversitelerden biridir. Şu anda 12 fakülte, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve birçok araştırma merkezi ile üniversitemiz Türk eğitim öğretimine hizmet vermektedir. Şu an 18 bin öğrencisi, 858 akademik kadrosu, 850 civarı idari kadrosuyla büyüyen bir üniversite yolundayız. Öğretim üyelerimiz alanında başarılı ve büyük çoğunluğu genç arkadaşlardır. Türkiye genelinde devlet üniversiteleri içerisinde yayın sayısı bakımında ilk 30’un içerisinde olan üniversiteyiz. Bu da öğretim üyelerimizin alanlarında başarılı kişiler olduğunun kanıtlarından biridir. Bu yönüyle öğrencilerimize bilimsel hizmet vermek ve kendi alanlarında iyi yetiştirmelerini sağlamak bakımından Bozok Üniversitesi iyi bir noktadadır" dedi.

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar da, ziyaretlerin dolayı Rektör Karacabey’e teşekkür etti. Çatar, ‘’Şehir olarak Yozgat öğrencilerin huzurlu olabileceği, güvenle üniversitemizi tercih edecekleri bir ildir. Asayiş olaylarının çok az yaşandığı bir şehir olmasından dolayı da ailelerin rahatlıkla çocuklarını gönderebilecekleri bir şehirdir. Dolayısıyla Yozgat öğrenci için Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biridir. Bu açıdan hem öğrencilerin hem de öğrenci velilerimizin huzurla tercih edebilecekleri bir il güzel, güvenilir ve gelişen bir üniversitedir” şeklinde konuştu.