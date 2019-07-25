Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103700
ALTIN
259.958
DOLAR
5.6635
STERLİN
7.0860
EURO
6.3123

Rektör Karadağ’dan kutlama

BOZOK Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle gazetemizi ziyaret etti.

Rektör Karadağ’dan kutlama

BOZOK Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle gazetemizi ziyaret etti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
133 Okunma
Rektör Karadağ’dan kutlama

BOZOK Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle gazetemizi ziyaret etti. Rektör Karadağ, İleri Genel Koordinatörü Erhan Kayhan, Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan, Yazııişleri Müdürü Seyfi Çelikkaya’nın konuğu oldu. Karadağ, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle gazetemize plaket takdiminde de bulundu. Yozgat’ta aktif ve etkili bir yerel basın bulunduğuna vurgu yapan Rektör Karadağ, “Basınımızın üniversitemizi yakından takip etmesi ve önemsemesi de ayrıca önemli ve sevindiricidir” dedi. Bozok Üniversitesi’nde yaklaşık 2 ayı geride bıraktığını hatırlatan Rektör Karadağ, “Bugüne kadar çalıştığım diğer vilayetlerden farklı olarak ilimizde aktif ve etkili bir yerel basın gördüm. Üniversitemizin gelişip kalkınması noktasında da özel bir çaba sarf ettiğinizi gözlemledim. Bunun devamını diliyorum. Görevinizde başarı diliyorum” şeklinde konuştu.  Ziyarette Bozok Üniversitesi ve Yozgat ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Karadağ, gazetemiz yöneticilerine günün anısına bir de üniversitenin logosunun bulunduğu tabak hediye etti. Karadağ, ‘Halkın doğru haber alma imkânını sağlayıp, düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir şekilde çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün, ‘Basın, milletin müşterek sesidir’ ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği görevi en güzel şekilde açıklamaktadır. Görevini bu anlayışla ve büyük fedakarlıklarla yürüten değerli basın mensuplarımız, her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler. Bu vesileyle, basın meslek ilkelerine bağlı, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı ile bıkmadan, yorulmadan zor koşullarda görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, başarılar diliyorum’ ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 24.07.2019 16:26
Anahtar Kelimeler:
Bozok üniversitesi RektörlüğüRektörRektörlükTercihüniversitBozoküniversitesiBozokluBozokYozgat HaberleriYozgat HaberYozgat’IleriBozok üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknik rapor hazırlayacaklar
Teknik rapor hazırlayacaklar
Her mahalleye doğalgaz
Her mahalleye doğalgaz
Perdeli Koruma
Perdeli Koruma
Kurslar devam ediyor
Kurslar devam ediyor
Minikler halı sahaya kavuştu
Minikler halı sahaya kavuştu
Gençlik Buluşması
Gençlik Buluşması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim