Rektör Karadağ’dan kutlama

BOZOK Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle gazetemizi ziyaret etti. Rektör Karadağ, İleri Genel Koordinatörü Erhan Kayhan, Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan, Yazııişleri Müdürü Seyfi Çelikkaya’nın konuğu oldu. Karadağ, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle gazetemize plaket takdiminde de bulundu. Yozgat’ta aktif ve etkili bir yerel basın bulunduğuna vurgu yapan Rektör Karadağ, “Basınımızın üniversitemizi yakından takip etmesi ve önemsemesi de ayrıca önemli ve sevindiricidir” dedi. Bozok Üniversitesi’nde yaklaşık 2 ayı geride bıraktığını hatırlatan Rektör Karadağ, “Bugüne kadar çalıştığım diğer vilayetlerden farklı olarak ilimizde aktif ve etkili bir yerel basın gördüm. Üniversitemizin gelişip kalkınması noktasında da özel bir çaba sarf ettiğinizi gözlemledim. Bunun devamını diliyorum. Görevinizde başarı diliyorum” şeklinde konuştu. Ziyarette Bozok Üniversitesi ve Yozgat ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Karadağ, gazetemiz yöneticilerine günün anısına bir de üniversitenin logosunun bulunduğu tabak hediye etti. Karadağ, ‘Halkın doğru haber alma imkânını sağlayıp, düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir şekilde çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün, ‘Basın, milletin müşterek sesidir’ ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği görevi en güzel şekilde açıklamaktadır. Görevini bu anlayışla ve büyük fedakarlıklarla yürüten değerli basın mensuplarımız, her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler. Bu vesileyle, basın meslek ilkelerine bağlı, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı ile bıkmadan, yorulmadan zor koşullarda görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, başarılar diliyorum’ ifadelerini kullandı.

