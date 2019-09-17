Rektör, işadamları ile buluştu

Karadağ, çeşitli sektörlerde hizmet veren 25 Yozgatlı iş adamıyla bir araya geldi. YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk’ün başkanlığında gerçekleşen toplantıda Rektör Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin gelecekteki hedefleri, bölgesel kalkınma odaklı bilimsel projeleri, marka üniversite ve şehir olabilme adına hedeflenen yol haritası hakkında işadamlarını bilgilendirdi. Karadağ, iş dünyası-üniversite iş birlikleri bağlamında işadamlarının üniversiteye sağlayacakları katkı ve desteklerin önemine vurgu yaptı. Karadağ, şehrin en önemli lokomotifi olan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin sosyo-kültürel, ekonomik anlamda şehre sağladığı canlılık, katkının daha ileri seviyelere çekilebilmesi adına YOSİAD yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tüm Yozgatlı işadamlarından katkı ve destek istedi. Karadağ, üniversite özelinde karşılıklı yapılabilecek çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Ayrı iş kollarında Yozgat dışında faaliyet gösteren Yozgatlı işadamlarının çaba ve gayretlerinin de bu yönde olduğuna değinen Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Erdal Öztürk ise, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ'ın bu yöndeki örnek çabası, gayreti ve heyecanı için teşekkür etti. Yozgatlı iş insanları olarak ellerinden gelenin fazlasını yapmaya her daim hazır olduklarını belirten Başkan Öztürk, YOSİAD olarak, Yozgat Bozok Üniversitesi için yapılabilecek destek ve katkılarının seyri için önümüzdeki günlerde şehre bir ziyaret gerçekleştirip yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.