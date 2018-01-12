Rektör, gazetecilerle bir araya geldi

Konukevi ve Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çiftçi, Genel Sekreter Yardımcısı Osman Özer, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı İzzet Ünlü de eşlik etti. Rektör Karacabey, kamuoyunun sesi ve vicdanını temsilen gazetecilik mesleğini güç koşullar altında icra eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Karacabey, ülkemize ve milletimize herkesin farklı alanlarda hizmet ürettiğini ve gazetecilerin toplumun bilgi edinmesi adına kamu hizmeti yaptığını belirterek, “Sizin topluma hizmetiniz, toplumun doğru bilgilendirilmesi ve haberdar olması çok daha önemli. Her mesleğin kendine göre zorlukları olduğu gibi gazetecilik mesleğinin de zorlukları var. Güç koşullar altında çalışılıyor. Özellikle çalışan gazeteciler günü vesilesi ile bu mesleğe hizmet etmiş, görevi başında basın şehidi olan arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Birlikte toplumumuza, şehrimize hizmet yolunda hep beraber olduğumuzu ve olacağımızı ifade ediyor. Bundan sonraki meslek hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.