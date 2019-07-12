Rektör, eski üniversitesinde

Rektör Karadağ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin’i makamında ziyaret etti. Rektör Karadağ ile makamında bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Şahin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, ziyaretlerinden dolayı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a teşekkür ederek, komşu iki şehrin üniversiteleri olarak işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi. Ziyaret anısına Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e hediye takdiminde bulundu. Rektör Karadağ’ın daha önce bu üniversitede de görev yaptığı bildirildi.