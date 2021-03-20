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REKORTMENLER BELLi OLDU

Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, ödedikleri vergilerle ilk sıralarda yer alan mükelleflerin Yozgat ekonomisine önemli katkılar sağladıklarını belirterek, tüm mükelleflere teşekkür etti.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:44
REKORTMENLER BELLi OLDU

YOZGAT Defterdarlığı 2019 vergilendirme dönemi Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin değerlendirilmesini tamamladı. Yozgat İl genelinde en fazla gelir/kazanç beyan eden ve ödeyen mükellefler belli oldu. Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, sahibi bulundukları emek ve sermayelerini il ekonomisinin emrine tahsis ederek mal ve hizmet üretimi yapan mükelleflere teşekkür etti. Defterdar Yılıdaner, ‘’İlimize iş imkanı sağlayan, yaptıkları veya imal ettikleri mal ve hizmeti rekabet koşullarında iç ve dış pazarlara satma becerisini gösteren ve bütün bu faaliyetleri sonucunda hazinemize vergi ve sigorta adı altında kaynak aktararak Devletimize karşı olan yükümlülüklerini yerine getiren mükelleflerimizi kutluyor, teşekkürlerimle birlikte hayırlı ve bol kazançlar elde etmelerini temenni ediyorum’’ dedi.

REKORTMENLER

Kurumlar Vergisinde Yusuf Bektaş Gıda ilk sırada yer alırken ikinci sırada yer alan mükellef isminin açıklanmamasını istedi. Coşkunlar Taşıt Muayene İstasyonları üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sıradaki mükellef isimin açıklanmasını istemedi. Altınsoy Motorlu Araçlar beşinci sırada bulunuyor. HSC Turizm’i Boğazlıyan’dan Sinan Budak İnşaat Taahhüt Tarım Hayvancılık Madencilik ve yine aynı ilçeden Artisan Metal Sanayi şirketi takip etti. 9’uncu sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemedi, Sarıkaya ilçesinde faaliyet gösteren Şeker Kardeşler Petrol Ürünleri şirketi 10. Sırada yer aldı.  Yozgat’ta ilk 3’te yer alan mükellefler isimlerini açıklanmasını istemedi. Akdağmadeni ilçesinden Atila Turan dördüncü sırada yer aldı. Bunu bir süre önce Vefat eden Selahattin Şenliler ile Serpil Ağca takip etti. 7. Sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemedi. Sorgun’dan Bekir Yiğit 8. Sırada yer aldı, bunu Yerköy’den Necip Tamer, Yozgat’tan Şeref Arslan takip etti. (HABER MERKEZİ)

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