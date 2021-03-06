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Rekor üretim

Türkşeker Burdur Şeker Fabrikası, 2020/2021 döneminde toplam 683 milyon lira, Yozgat Şeker Fabrikası ise 550 milyon lira ile toplamda 1 milyar 233 milyon lira katma değer oluşturarak bulundukları bölgenin ekonomisine büyük katkı sağladı.

06 Mart 2021 Cumartesi 00:31
Rekor üretim

TÜRKŞEKER Yozgat ve Burdur Şeker Fabrikaları, şeker üretiminde rekor kırarak, Yozgat Şeker Fabrikası fabrika tarihinin, Burdur Şeker Fabrikası ise son 20 yılın en uzun soluklu üretim dönemini geçirdi. Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, Yozgat Şeker Fabrikası, 153 gün süren 2020/2021 üretim döneminde elde ettiği 72 bin 100 ton şeker ile fabrika tarihinin üretim rekorunu kırdı. Burdur Şeker Fabrikası ise aynı üretim döneminde şeker üretimini geçen yıla göre yüzde 32 artırdı. Burdur Şeker Fabrikası, bu dönemde 92 bin 900 ton şeker elde ederek son 20 yılın şeker üretim rekoruna imza attı. Türkşeker Burdur Şeker Fabrikası, 2020/2021 döneminde toplam 683 milyon lira, Yozgat Şeker Fabrikası ise 550 milyon lira ile toplamda 1 milyar 233 milyon lira katma değer oluşturarak bulundukları bölgenin ekonomisine büyük katkı sağladı. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Rekor üretim
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