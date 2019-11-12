REKOR KIRDIK

Bakanlık tarafından Yozgat il genelinde 204 bin 650 bin fidan sahiplenilmesi planlanırken, bu rakam 319 bin 956’ya çıktı. Bu fidanlardan bir bölümü önceki günlerde dikilirken, 286 bin 655’i ise dün gerçekleştirilen etkinliklerle toprakla buluşturuldu.

286 BİN 655 FİDAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, ülke genelinde saat 11.11’de, Milli Ağaçlandırma Günü ‘11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes’ kampanyası kapsamında 81 ilde eşzamanlı 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Bu kapsamda Yozgat il genelinde 314 farklı noktada 286 Bin 655 fidan dikimi yapıldı. Yozgat merkez Erkoçtepe mevkiinde düzenlenen fidan dikim törenine katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, ülke genelinde yapılan fidan dikim etkinliğinin sadece Türkiye için değil dünya için önemli olduğunu söyledi. Vali Çakır, "Bizim topraklarımız çok önemli ve dünyanın zor bir coğrafyasında yaşıyoruz. İçinde Yozgat'ın da olduğu çok sayıda şehidimizi, gazimizi bu topraklar için verdik. Toprak için kanımızı akıtıyoruz ama toprak bize biz toprağa baktığımız zaman maalesef bu kanın bedelini vermemiş oluyoruz. Bir toprağa, bir insana yapılabilecek en güzel şey toprağı yeşil ile buluşturmak. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ülke genelinde aynı anda 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Bugün ilimizde de 314 noktada 286 bin 655 fidanı toprakla buluşturuyoruz. İl genelindeki etkinliğimize 28 bin kişi katılıyor. Önemli olan bu fidanları toprakla buluşturmuş olmanın yanı sıra bakımını da ihmal etmemek. Ben buradan fidan dikiminde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ da, güzel bir çevrenin her türlü güzelliğin de ana şartı olduğunu belirtti. Bozdağ, "Eğer çevremiz güzel olursa orada yaşayan insanların da güzel olması ve iyi duygularla sağlıklı bir şekilde yaşaması daha kolay, daha iyi olur. Türkiye'nin dört bir yanında saat 11.11'de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde büyük bir fidan dikim kampanyası başlatıldı, adeta milli fidan dikim günü oldu bugün. İnşallah bundan sonra da öyle anılır ve milletimiz bugüne büyük değer verir" diye konuştu. Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirilerek fidanlara can suyu verildi.Fidan dikim etkinliğine Yozgat Belediye Başkanı Celel Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



