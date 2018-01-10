REKABET OLMADAN OLMAZ!

Vali Yazıcı, Yozgat’ta eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla düzenledikleri çalıştaya eğitim camiasında görev yapan 300 kişinin bir araya gelip, 3 ay gibi bir zaman diliminde çalıştıklarını hatırlattı. Vali Yurtnaç, “Niteliği güzel binalarda çocuklarımız okullarına gidiyorlar, ancak bu güzel binalardan başarılı öğrencilerin çıkması bizim hedefimizdir. Bu maksatla dedik ki Yozgat’ta eğitimde kaliteyi artıralım. Yaptığımız çalıştay ısmarlama bir çalıştay değil. Yozgat’ta görev yapan 300 kişi bir araya geldik ve 3 ay gibi bir zaman zarfında bu strateji belgesi ortaya çıktı. Bunlar kısa orta ve uzun vadede Yozgat’ta ki eğitim nasıl kaliteli hale getirilebiliriz sorusunun yollarını bize çıkarttı’’ dedi.

Vali Yurtnaç, çalıştayda 4 ana başlığın ortaya çıktığını, bunların ‘Eğitimde kalitenin artırılması, Kimlik ve kişilik oluşturma, Toplumla bütünleştirme, ders ve sınavlardaki başarıların artırılması’ başlıkları altında alan belirlediklerini kaydetti. Vali Yurtnaç, belirlenen başlıklardan ‘Kimlik ve kişilik oluşturma’ konusunda yürütülen çalışmaları aktardı. Çocukların iyi liseleri, güzel üniversiteleri kazanabilmelerine karşın ‘milli olma’ vasfını da asla unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Vali Yurtnaç, ‘’15 Temmuz’da hepimiz hatırlarız. Millilikten uzaklaşmış insanların bazı değerleri kullanarak, bu ülkede neler yaptığını hepimiz biliyoruz. O maksatla dedik ki; biz kimlik ve kişilik oluşturmada her sene bir dava adamını, bir şairin hayatını öğrencilerimize anlatalım. Bu maksatla da 2017-2018 eğitim öğretim yılını Necip Fazıl yılı ilan ettik. Lise öğrencilerimize üstadın Çile ve Çöle İnen Nur kitaplarını okutmaya başladık. Bir daha ki sene de burada başka bir fikir adamının yılını ilan edeceğiz. Amacımız Yozgat’ta yetişen gençlerimizin dava nedir, milli olmak nedir bilinci ile okullardan mezun etmek, üniversiteye hazırlıklı göndermek. Biz bunu büyük bir hedef olarak görüyoruz ve gittiğimiz okullarda özellikle takip ediyoruz’’ diye konuştu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ‘öğrenci koçluğu’ sistemini de okullarda uygulamaya koyduklarına vurgu yaparak, bunun rehber öğretmenin dışında bir sistem olduğunu kaydetti. Vali Yurtnaç, ‘’Rehber öğretmenlerimiz çocuklarımızın sıkıntıları ile ilgileniyorlar ama çocuklarla tarihten, spordan, sanattan, ülkeden ders bitiminden sonra 15 dakika oturup konuşacağı, öğrenci ile öğretmen arasında ki irtibatın güçleneceği bir çalışmadır bu” ifadelerini kullandı.