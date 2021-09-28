Rehberlikten alan çalışması

Uzaktan online yapılan toplantıya Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Özel Eğitim Rehberlik Şube Müdürü Yılmaz Karaalp ve il genelinde görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar katıldı. Toplantıya katılan Yazıcı, katılımcılara teşekkür etti, göreve yeni başlayanlara meslek hayatlarında başarılar diledi. Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı Hakan Atalay, Özel Eğitim Öğretmeni İsmail Sami Kartal tarafından kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim, destek eğitim odası, özel eğitim sınıfları, özel eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, merak edilen konular hakkında paylaşımda bulunuldu. Yozgat’a atanan ve göreve başlayan 75. Yıl Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu Özel Eğitim Öğretmenleri toplantı yapıldı. Okul Müdürü Sami Ünal ve Müdür Yardımcısı Ebru Gül Başer eşliğinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezini ziyaret eden özel eğitim öğretmenlerine çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanlığınca planlanan, özel eğitim uygulamaları öğretmen bilgilendirmelerine devam edildi.