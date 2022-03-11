REHBERLiK VE DENETiM ÇALIŞTAYI

Valilik toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü personeli, Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürü, ilçe sivil toplumla ilişkiler birimi personeli ile dernek denetimlerinde görev alacak diğer personel katıldı.

Derneklerin iş ve işlemlerine yönelik yapılan çalıştayda İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, dernek denetimlerinin etkin yürütülmesi ve birlikteliğin sağlanmasına yönelik bilgi verdi.



Derneklerin, risk bazlı denetimlerinin devam edeceğini ifade eden Yurtlu, “Amacımız, derneklerin iş ve işlemlerin etkin, verimli ve daha sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Kamu yararına çalışma niteliği taşıyan dernekler başta olmak üzere, risk bazlı denetimlerin geçen yıl olduğu gibi, 2022 yılında da devam edeceğini, bu amaçla dernek denetimlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla dernek denetimlerinde görev alacak personelinin katılımıyla bu çalıştayı düzenlemiş bulunmaktayız” dedi.