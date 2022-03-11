Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

REHBERLiK VE DENETiM ÇALIŞTAYI

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ‘Rehberlik ve Denetim Hizmetleri Çalıştayı’ düzenlendi.

11 Mart 2022 Cuma 00:36
REHBERLiK VE DENETiM ÇALIŞTAYI

Valilik toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü personeli, Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürü, ilçe sivil toplumla ilişkiler birimi personeli ile dernek denetimlerinde görev alacak diğer personel katıldı.
Derneklerin iş ve işlemlerine yönelik yapılan çalıştayda  İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, dernek denetimlerinin etkin yürütülmesi ve birlikteliğin sağlanmasına yönelik bilgi verdi.


Derneklerin, risk bazlı denetimlerinin devam edeceğini ifade eden Yurtlu, “Amacımız, derneklerin iş ve işlemlerin etkin, verimli ve daha sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Kamu yararına çalışma niteliği taşıyan dernekler başta olmak üzere, risk bazlı denetimlerin geçen yıl olduğu gibi, 2022 yılında da devam edeceğini, bu amaçla dernek denetimlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesi ve  uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla dernek denetimlerinde görev alacak personelinin katılımıyla bu çalıştayı düzenlemiş bulunmaktayız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
REHBERLiK VE DENETiM ÇALIŞTAYIYozgatIlerigazetesiMartCumaHaberIlSivilToplumlaIlişkilerRehberlikDenetimHizmetleriçalıştayDüzenlendiHakkıYurtlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT SUYA DOYDU
YOZGAT SUYA DOYDU
Yozgat’ta kar etkili oldu
Yozgat’ta kar etkili oldu
Gölete meclis incelemesi
Gölete meclis incelemesi
Evciler de yapılan yatırımları anlattı
Evciler de yapılan yatırımları anlattı
Zekat Hakkında Bilgilendirme
Zekat Hakkında Bilgilendirme
‘Güzel bir kültür oluşturduk’
‘Güzel bir kültür oluşturduk’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim