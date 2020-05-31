YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, tüm dünyada yaşanan korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle çocuk ve gençlerin kendileri, aileleri, arkadaşları, sevdikleri ve yakınları için endişe, kaygı, panik ve korku yaşaması oldukça olağan bir durum olduğunu hatırlattı. Süreç içerisinde vatandaşlara rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmete verildiğini, verilmeye devam edildiğini söyledi. Yazıcı, yetişkinlerin, bu süreçte çocuk ve gençlerin ne zaman yardıma ihtiyaçları olduğunu anlamakta zorlanabildiklerine dikkat çekti, salgın hastalık tehdidi gibi zorlu bir yaşam olayı karşısında insanların, kendilerini güvende hissetmek, her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek isteyeceklerinin altını çizdi. Yazıcı, ‘’Bu yüzden, korona virüs riskinin kendimiz, sevdiklerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için psikolojik sağlamlığımızı artırarak, daha az kaygı yaşamamız gerekmektedir. Kendimizi güvende hissetmemiz, yaşanan sürece sağlıklı uyum gösterilmesine yönelik Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimizce ilimiz genelinde 28 bin 131 öğrenci, 20 bin 354 veli ve bin 319 diğer paydaşlarımız olmak üzere 49 bin 804 kişiye bireysel rehberlik hizmeti sunulmuştur. Bu çalışmalarda emeğini esirgemeyen yöneticilerimiz, rehberlik öğretmenlerimiz ve sınıf rehber öğretmenlerimiz, olmak üzere, katılım gösteren öğrenci, öğretmen, veli ve diğer personeller ile çalışmalarımıza desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz’’ diye konuştu.