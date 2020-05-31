Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105520
ALTIN
379.357
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605

Rehberlik hizmeti

Yozgat’ta salgın sürecinin ilk gününden itibaren bugüne kadar 49 bin 804 bireye Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti verildi.

31 Mayıs 2020 Pazar 23:41
Rehberlik hizmeti

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, tüm dünyada yaşanan korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle çocuk ve gençlerin kendileri, aileleri, arkadaşları, sevdikleri ve yakınları için endişe, kaygı, panik ve korku yaşaması oldukça olağan bir durum olduğunu hatırlattı. Süreç içerisinde vatandaşlara rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmete verildiğini, verilmeye devam edildiğini söyledi. Yazıcı, yetişkinlerin, bu süreçte çocuk ve gençlerin ne zaman yardıma ihtiyaçları olduğunu anlamakta zorlanabildiklerine dikkat çekti, salgın hastalık tehdidi gibi zorlu bir yaşam olayı karşısında insanların, kendilerini güvende hissetmek, her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek isteyeceklerinin altını çizdi. Yazıcı, ‘’Bu yüzden, korona virüs riskinin kendimiz, sevdiklerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için psikolojik sağlamlığımızı artırarak, daha az kaygı yaşamamız gerekmektedir. Kendimizi güvende hissetmemiz, yaşanan sürece sağlıklı uyum gösterilmesine yönelik Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimizce ilimiz genelinde 28 bin 131 öğrenci, 20 bin 354 veli ve bin 319 diğer paydaşlarımız olmak üzere 49 bin 804 kişiye bireysel rehberlik hizmeti sunulmuştur. Bu çalışmalarda emeğini esirgemeyen yöneticilerimiz, rehberlik öğretmenlerimiz ve sınıf rehber öğretmenlerimiz, olmak üzere, katılım gösteren öğrenci, öğretmen, veli ve diğer personeller ile çalışmalarımıza desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Rehberlik Hizmeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
54’üncü yıla ulaştık
54’üncü yıla ulaştık
Köktürk de aramızda
Köktürk de aramızda
Yardım bekliyorlar
Yardım bekliyorlar
Restoran, kafeler ve kahvehanelerde sancılı açılış
Restoran, kafeler ve kahvehanelerde sancılı açılış
Dünya Tütünsüz Günü…
Dünya Tütünsüz Günü…
Kadrolu-sözleşmeli ayrımına tepki
Kadrolu-sözleşmeli ayrımına tepki
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim