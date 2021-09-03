Rehberlerin gözü Yozgat’ta

Kapadokya ile Hattuşaş gibi önemli turizm merkezlerinin arasında ve yol güzergahının üzerinde yer almasına karşın bugüne kadar turizm sektöründen beklediğini bir türlü alamayan Yozgat, son dönemlerde turist rehberlerinin dikkatini çekmeye başladı.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası, üyelerinin katılımıyla ‘Antik Hitit Rotası’ güzergahında bulunan Yozgat'a tanıtım gezisinin ardından bu kez Nevşehir’de gerçekleştirdiği toplantıda, Yozgat’ın turizm potansiyeli konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Turizmci Kamil Duman tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, Nevşehir Kapadokya da bulunan turizm merkezleri gezilerek, Yozgat'ta turizm açısından nelerin yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Yozgat’tan yerel basın mensuplarının temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, yakın zamanda turizm açısından Yozgat'ın kültürü, doğası ve yemeğiyle ön plana çıkacak bir bölge olduğunun altı çizildi. Türkiye'de turizm faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğu, Covid19 salgınının bu yoğunluğu önemli düzeyde etkilediği de hatırlatıldı. Yozgat’ın, doğası, kültürü, tarihi, yemekleriyle hızlı bir şekilde ön plana çıkarılabilecek bir bölge olduğunun altı çizildi, ‘’Yozgat, ulaşım noktasında önemli bir kavşakta, hızlı trenin gelmesiyle birlikte İstanbul'dan, Ankara'dan yerli ve yabancı misafirlerin yoğun şekilde gelme ihtimali yüksek bulunuyor’’ denildi.

