Rehber öğretmenler toplandı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, Rehberlik çalışmalarının öneminden bahsederek, hep birlikte ‘ulaşılmayan öğrenci ve veli kalmasın’ anlayışı ile çalışılması gerektiğini, rehber öğretmenlere gereken desteğin verileceğini söyledi. Bozdağ, ‘’Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz aracılığıyla Bağımlılıkla Mücadele konusunda bir çalışma yapılaması gerekmektedir. Bu konuda bir planlama yaptık. Bu çerçevede her bir okulumuza 8'er saatlik bir seminer programını uygulamaya koyacağız. Bu konuda iş takibi ve planlaması Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır’’ dedi. Bozdağ, ‘bağımlılık’ deyince bugün aklımıza sigara, alkol ve uyuşturucu geldiğini, en büyük bağımlılığın teknoloji bağımlılığı olduğuna dikkat çekti. Bozdağ, bu konuda da rehber öğretmenlere de önemli görev düştüğünü, rehber öğretmen bulunmayan merkez, köy ve kasaba okullarında da rehber öğretmenler tarafından öğrencilere gerekli rehberlik hizmetinin verilmesini istedi.