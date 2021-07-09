Rehber öğretmenler BiLGiLENDiRiLDi

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Abdullah Arkan başkanlığındaki toplantıda, LGS sonrası rehber öğretmenlere, öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine en uygun şekilde lise tercihlerinin yapılması noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Bazı öğrencilerin akademik liselere bazı öğrencilerin de yeteneklerine göre mesleki liselere yönlendirilmeleri kararlaştırıldı. 16 Temmuz tarihine kadar 8.sınıf öğrenci ve velilerinin tercih danışmanlığı amacıyla ilgili okul müdürlüklerine ve Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma merkezine başvuru yapabilecekleri bildirildi.