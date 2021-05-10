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Rehber hazırlandı

Derneklerin terör örgütleri tarafından finansman amaçlı kullanımını önlemek için İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ‘İyi Uygulama Rehberi’ hazırlandı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:43
Rehber hazırlandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, derneklerin terör ve terörizmin finansmanıyla ilgili konularda duyarlılıklarının artırılıp, kendilerini korumaları için alabilecekleri tedbirler hakkında farkındalıklarının artırmalarına yönelik ‘İyi Uygulama Rehberi’ hazırlandı. Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hakkı Yurtlu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile yapılan çalışmalar sonucunda ‘Derneklerin Terörizmin Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine Yönelik İyi Uygulama Rehberi’nin Genel Müdürlüğün www.siviltoplum.gov.tr adresinden dernek yönetimlerinin erişebileceklerini söyledi.  Hazırlanan rehberde, terörizmin hem küresel hem de ülkeler nezdinde ciddi bir tehdit olarak varlığını devam ettirdiği hatırlatılarak, ‘’Bu tehdit birçok sektörü kullandığı gibi STK’ları da kullanabilme potansiyeline sahiptir. Bu çalışmanın amacı, STK’lara faaliyetlerinin terörist unsurlarca kullanılma riskini azaltmalarına yardımcı olmak için rehberlik etmek ve bazı iyi uygulama örneklerini dikkatlerine sunmaktır’’ denildi. Uygulama rehberinde, Dernek Yöneticilerinin, yöneticisi oldukları derneklerin terörizmin finansmanı amacıyla suiistimal edilmesini önlemek adına gerekli tedbirlerin alınması konusunda sorumluluklarının bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda dernek yönetim ve denetim organlarının, ‘hesap verilebilirlik, şeffaflık, iyi yönetişim, alım-satım, banka işlemlerinde birden fazla üyeye yetki verme gibi gelir giderlerde şeffaflık, Yurt Dışı Faaliyetler için güvenilirlik düzeyi yüksek partnerler seçilmesi, bankacılık sisteminin kullanılması, dernek faaliyetleri ile üye ve çalışanlarının yönetim kurulunca izlenmesi, sahadaki faaliyetlerin izlenmesi’ gibi birçok önemli konularda hatırlatmaların yer aldığı ifade edildi. Yurt dışı faaliyetlerinde ise güvenilirlik düzeyi yüksek olan, bölgelerde etkin çalışan Türkiye Kızılay Derneği gibi kamu yararına çalışan STK’larla işbirliğine de vurgu yapıldığı açıklandı.

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Rehber Hazırlandı
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