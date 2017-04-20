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'Rehber edinelim'

20 Nisan 2017 Perşembe 23:59
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AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz; "Kâinat, Cenab-ı Hakk’ın insanoğluna emanetidir. Bu kıymetli emanet, her anlamda güveni, istikrarı, huzuru ve barışı hak etmektedir" dedi.

'Rehber edinelim'
Lekesiz, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında, Allah'ın tüm insanlara rahmet elçisi olarak gönderdiği, peygamberlik zincirinin son halkası olan Sevgili Peygamberimiz (sav)’in doğumu vesilesiyle kutladığımız Kutlu Doğum haftasını 14-20 Nisan tarihleri arasında idrak ettiğimizi hatırlattı.
"Kutlu Doğum Haftası kutlamalarında, Hz. Peygamber´i bütün yönleriyle daha iyi tanımak, tanıtmak, insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrıyı güncelleştirerek hayatımıza yansıtmak, güzel ahlakını davranışlarımızın rehberi yapmak, toplumda peygamber sevgisini yaymak, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmek, İslam´ın mesajını, yediden yetmişe toplumun her kesimine ulaştırmak hedef olarak belirlenmiştir" diyen Lekesiz, şunları kaydetti:
"Hz. Peygamberi örnek almak, ancak O’nun insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı daveti hayatımıza yansıtmakla ve güzel ahlakını bir bilinç ve hayat tarzı olarak davranışlarımızın merkezi yapmakla mümkündür.
Kur’an-ı Kerim’de “Andolsun ki Rasûlullah’ta sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için mükemmel bir örnek vardır.”Buyrularak Sevgili Peygamberimizin hayatı bizlere yaşanabilir ‘en güzel örnek’ olarak takdim edilmiştir.
Bütün ahlaki erdemleri şahsında toplayan Hz. Peygamber, tüm insanlığa bir kurtuluş ve diriliş çağrısı yapmıştır. İşte Kutlu Doğum Haftası ve diğer mübarek gün ve geceler, bu çağrıyı gönlümüzde, zihnimizde ve hayatımızda diri ve canlı tutmak adına fırsat günleridir.
Bu duygu ve temennilerle, Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat İl Teşkilatı olarak Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesi vesilesiyle kutladığımız Kutlu Doğum Haftasının bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini diliyor, vatandaşlarımızın ve bütün İslam âleminin Kutlu Doğum Haftasını tebrik ediyoruz."
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