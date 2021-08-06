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Rehavet uyarısı

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşkun, Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan en fazla kahveciler ve lokantacıların etkilendiğini hatırlatarak, tekrar yeni bir kısıtlamanın yaşanmaması için rehavete kapılmadan hareket edilmesini istedi.

06 Ağustos 2021 Cuma 00:54
Rehavet uyarısı

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşkun, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı en fazla mağduriyet yaşayan kesim şüphesiz kahvehane – kıraathane işletmesi yapan esnafın olduğunu söyledi. Coşkun yaptığı yazılı açıklamada, alınan tedbirler kapsamında kahvehane – kıraathane işletmesi yapan esnafın işyerlerinin 16 Mart 2020 tarihinde kapatıldığını, her ne kadar belli başlı dönemlerde açılmalar olmuş olsa da yaklaşık 16 ay boyunca oyun yasağı sebebiyle esnafın maddi ve manevi olarak zor günler geçirdiğine dikkat çekti. Coşkun, ‘’Yasaklar ve kısıtlamalar ile geçirdiğimiz zor günler 1 Temmuz 2021 tarihinde sona ermiş, esnafımız yaşadıkları zor günlerin telafisi için işyerlerini çok büyük heyecan ve umutla faaliyete geçirmişlerdir. Fakat havaların ısınması sebebiyle vatandaşlarımızın rehavete kapılması ve bazı vatandaşlarımızın aşı olmamaları ayrıca koronavirüse kıyasla daha hızlı yayılan mutant virüs sebebiyle de vaka sayılarında büyük bir artış olduğu ve vefat sayılarının arttığı gözlemlenmektedir’’ diye konuştu. Coşkun, çok büyük ümitlerle başladıkları normalleşme sürecinin salgının artması sebebiyle tekrar sona ermesi ve kısıtlamalar yaşanmasının hem ülkemiz ekonomisine hem de esnafa çok derin yaralar açacağını aktardı. Coşkun, ‘’Kısıtlamalar sebebiyle zor günler geçiren kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnaflarımızın tekrar kapanmayı kaldıracak gücü kalmamıştır. Bu sebeple Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu ve Federasyona bağlı meslek odaları olarak aldığımız karar doğrultusunda bugünden itibaren ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane ve kafelerimize en az 2 doz aşı olmayan vatandaşlarımızı kabul edemeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyor, salgın ve hastalıkların sona ereceği güzel günler diliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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