Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1480
ALTIN
449.748
DOLAR
7.3706
STERLİN
10.0538
EURO
9.0539

Rehabilitasyon iyileştiriyor

COVID-19 başta solunum sistemi olmak üzere birçok sistemi etkileyerek kişilerde fiziksel ve psikolojik fonksiyon bozukluğuna yol açabilen bir hastalık olduğu hatırlatılarak, Covid-19 tanısı almış veya hastalığı geçirmiş kişilerde solunum güçlüğü, kas ağrılarının uzun üzün süre devam ettiği, kişilerin yaşamını olumsuz etkileyebildiği kaydedildi.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:32
Rehabilitasyon iyileştiriyor

Biruni Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Erdoğan İyigün, ‘’Koronavirüs geçiren ve nefes darlığı, yoğun kas ağrıları, çabuk yorulma gibi belirtileri olan hastalar,  pulmoner yani solunum rehabilitasyonu ile eski fonksiyonel kapasitelerine daha hızlı dönebiliyor” dedi. Doç. Dr. Zeynep Erdoğan İyigün, solunum rehabilitasyonunun hastalara sağladığı faydalar ile ilgili bilgiler verdi. İyigün,  ‘’Koronavirüsün meydana getirdiği en önemli tablolardan biri akciğerlerden kana oksijen geçişini bozup kanda oksijen düzeyinde azalmaya sebep olmasıdır. Bu durum uygun tedavilerle düzelebilmesine rağmen hastaların eski fonksiyonel kapasitelerine dönmeleri zaman alabilir. Özellikle koronavirüsü zatürre ile birlikte geçirenlerde nefes darlığı şikayetleri uzayabilmektedir.  Koronavirüsün solunum zorluğunun yanı sıra yoğun kas eklem ağrılarına neden olması ve tedavide kullanılan kortizon gibi ilaçlar da COVİD-19 enfeksiyonu sonrası normal fonksiyonel yaşama dönüşü uzayabilir’’ diye konuştu.
NEFES DARLIĞI 
Doç. Dr. Zeynep Erdoğan İyigün, solunum sistemi rehabilitasyonu, koronavirüse veya başka bir rahatsızlığa bağlı solunum sistemi hastalığı olan bireylerde nefes darlığını azaltmak, akciğer kapasitesini artırmak, egzersiz toleransını artırmak amacıyla uygulandığını bildirdi. İyigün, ‘’Bu sayede solunuma yardımcı olan kaslar çalıştırılarak hastanın etkin nefes alması sağlanır. Hastaların balgam çıkarma şikayetlerine yönelik de özel tekniklerle hastaların rahatlaması amaçlanır.  Özellikle yoğun bakımda, uygun evrede başlanan solunum rehabilitasyonu, hastaların yoğun bakım sürelerini kısaltabilmektedir. Hastalık sonrasında uygulanan rehabilitasyonun ise akciğer kapasitelerini ve nefes darlığını azaltıp kişinin daha çabuk normal fonksiyonlarına ulaşmasına yardımcı olur’’ dedi. İyigün açıklamasında, ‘’Koronavirüs belirtileri ve kişilerde yaptığı hasar çok değişken olabiliyor. Bu nedenle rehabilitasyonda bütüncül ve kişiye özel program oluşturulur. Uygulamalar kişinin ihtiyacına göre bu konuda çalışan uzman tarafından özel planlanır. Programda hastanın klinik durumu, fiziksel aktivite düzeyi dikkate alınarak solunum sistemine yönelik egzersizler, kas iskelet sistemine yönelik germe ve kuvvetlendirme egzersizleri ve egzersiz kapasitesini artırmaya yönelik egzersizler yer alır.  Solunum rehabilitasyonu ile hastanın fiziksel durumunu iyileştirmek, semptomları azaltmak ve yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir" ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Rehabilitasyon Iyileştiriyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süt tesisi Haziran'da tamam
Süt tesisi Haziran'da tamam
Hastaneye sandalye bağışı
Hastaneye sandalye bağışı
Uyuşturucuya geçit yok
Uyuşturucuya geçit yok
Kadınlardan, şiddete tepki
Kadınlardan, şiddete tepki
Arıtma tesisi
Arıtma tesisi
HAVAALANI HIZ KESMiYOR
HAVAALANI HIZ KESMiYOR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim