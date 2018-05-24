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Regülatör imalatına başlandı

BOĞAZLIYAN ilçesinde yapımı devam eden Oğulcuk Göleti’nde Regülatör imalatı çalışmalarına başlandı.

Regülatör imalatına başlandı

BOĞAZLIYAN ilçesinde yapımı devam eden Oğulcuk Göleti’nde Regülatör imalatı çalışmalarına başlandı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Regülatör imalatına başlandı

Regülatör ve iletim hattı tamamlandığında Oğulcuk Göleti rezervuarında 15,98 milyon metreküp su doldurulacağı kaydedildi. Boğazlıyan Oğulcuk Göleti, temelden 30,5 metre yüksekliğe ve yaklaşık 16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip bulunuyor. Gölet inşaatında, gövde dolgusu çalışmalarının ardından Regülatör çalışmalarına geçildi. Projenin bütün ünitelerinin 2019 yılı sonunda tamamlanması planlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte dekar başına 2017 yılı birim fiyatları ile 734 lira gelir artışı sağlanacağı hesaplandı. Projenin ülke ekonomisine yıllık 13 milyon 750 bin lira katkı vereceği, 465 kişiye zirai istihdam alanı sağlayacağı kaydedildi.

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