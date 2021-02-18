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Regaip Kandili

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Mübarek ‘üç ayların’ mevsimine bir kere daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımızı hatırlatarak, bugün gece mübarek Regaip Kandilinin dualarla idrak edileceğini söyledi.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:15
Regaip Kandili

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı basın açıklamasında, ‘’Üç aylar, kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar Allah’ın rahmet ve bereketinin sağanak yağmurlar gibi yağdığı, kalplerin inşirah, gönüllerin huzurla dolduğu, bir senenin dörtte birini oluşturan önemli bir zaman dilimidir’’ dedi. Sezik, üç ayların, kalplerimizi tövbe, istiğfarlarla günahlardan arındırmak, ruhlarımızı dua ve ibadetlerle ferahlatmak, kulluk şuurumuzu tazelemek, Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmak için fırsatlarla dolu bir zaman dilimi olduğunu bildirdi. Müftü Sezik, ‘’Kendimiz için, ailemiz için, ülkemiz, milletimiz ve bütün din kardeşlerimiz için bol bol dua etmeliyiz. Bu gece kalbimizi her türlü kin, nefret ve intikam duygularından arındıralım ki, gönlümüz huzura ersin. Yüreklerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatalım ki, kalplerimiz feraha kavuşsun. İmanımız sahih, amelimiz salih olsun ki, kurtuluşa erelim. Ahdimizi yenileyelim ki, misakımızı kuvvetlendirmiş, Allah’a verdiğimiz sözü tutmuş olalım. O’nun lütfuyla kardeş olalım ki, Rabbimiz bizden hoşnut ve razı olsun’’ diye konuştu. Müftü Sezik, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti ve açıklamasını, ‘’Bu duygu ve düşüncelerle başta Yozgatlı kardeşlerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ediyor; bu kutlu zaman diliminin ülkemizin ve tüm İslam âleminin birlik ve beraberliğine, kardeşliğe, barış ve huzura vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum’’ ifadeleriyle noktaladı. 

Anahtar Kelimeler:
Regaip Kandili
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