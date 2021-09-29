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Refüjler yeşillendiriliyor

Yozgat Belediyesi, Karayolları Şube Şefliği ile hazırladığı proje ile kent merkezinden geçen E-88 karayolu refüjünde yeşillendirme çalışması başlattı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:24
Refüjler yeşillendiriliyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, şehir girişinden çıkışına ve üniversiteye kadar olan kısımda refüjün yeşillendirileceğini söyledi. Projeye belediyenin 1 milyon 700 bin lira destek sağlayarak otomatik sulama sistemini yapacağını ifade eden Köse, "Karayolları ise çimlendirme ve bitki dikimi yapacak. Refüjler çiçek ve güllerle donatılarak güzel bir görünüme kavuşacak. Şehrimizden geçen yolcular girişten çıkışa kadar güzel bir görüntü karşısında yolculuk yapacak. Amacımız şehrimizi her yönüyle daha yaşanabilir daha güzel bir kent haline getirmek" dedi. (aa)

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