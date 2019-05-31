Refüjler yenileniyor

Yozgat'ta önceki yıllardan itibaren başlatılan karayolu çalışmalarının toplam bedelinin 1 milyar 884 milyon 321 bin lira olduğu, önceki yıllarda 436 milyon 516 bin lira harcama yapıldığı kaydedildi. Geçen yıl dönem sonu itibariyle yatırım programı kapsamındaki projeler için 202 milyon 433 bin lira, fiziki standartlar kapsamındaki projeler için 9 milyon 417 bin lira olmak üzere toplam 211 milyon 850 bin lira harcama yapıldığı bildirildi. E-88 Karayolunun 2016 yılında ihalesi yapılan 19,2 kilometre uzunluğundaki Yozgat şehir merkezini de kapsayan yolun proje bedelinin 104 milyon lira olduğu, yılsonuna kadar çalışmaların tamamlanmasının planlandığı açıklandı. Yolun 13,4 kilometrelik kesimi önceki yılsonuna kadar tamamlandı. Başlangıçtan itibaren 56 milyon 184 bin lira harcanarak, çalışmaların yüzde 70’lik kısmı bitirildi. Kalan işin proje tutarı 47 milyon 816 bin lira olduğu, geçen yıl yolun 6.3 kilometrelik kesiminde binder seviyesinde tamamlandığı, proje kapsamında Yozgat Şehir içi geçişinin de yapılmakta olduğu ifade edildi.