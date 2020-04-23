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Refahın, huzurun adıdır

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız mesaj yayınladı.

23 Nisan 2020 Perşembe 00:53
Refahın, huzurun adıdır

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, yayınladığı mesajında, ‘’Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılını gururla kutluyoruz. 23 Nisan sadece bir çocuk bayramı olmanın ötesinde büyük bir çaba ve azmin sonucunda kurtuluşa ererek bağımsızlığını kazanan aziz milletimizin yeniden dirilişinin temsilidir. Milletimizin huzura, refaha ve barış içinde yaşama kavuştuğu tarihi bir gündür’’ dedi.

Zararsız, 100 yıl önce açılan ve Ulemadan, mutasavvıflardan, askerlerden, bürokratlardan, iş adamlarından ve değişik sanat, tarih, edebiyat ve bilim adamlarından meydana gelen ilk Mecliste ortaya konan birlik ve beraberlik ruhunun, o mecliste bulunan değişik etnik kesimlerin aynı gaye etrafında birleştikleri ‘vatanperverlik’ ortak paydasına dayalı olduğunu kaydetti. Zararsız mesajında, ‘’Yüz yıl sonra bile birinci meclisin yapısına ve fikriyatına baktığımızda; döneminin dünyanın en ileri demokrasilerinden birine sahip olduğunu, milli mücadelenin başarıya ulaşmasının temelinde bu sağlam meşruiyetin en büyük etken olduğu görülecektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik gününün ‘Çocuk Bayramı’ olarak kutlanmasını, çocuklarımıza küçük yaşta ulusal egemenlik bilinci kazandırma açısından son derece önemli olduğuna inanıyoruz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ile mümkün olacaktır. Hak-İş olarak sağlığın her şeyin üstünde ve en önemli değer olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla kutlamaların evlerimizin balkonundan gerçekleştirilmesini destekliyoruz. Bu kapsamda 23 Nisan günü saat 21.00’da bütün televizyon ve radyolarda eş zamanlı olarak çalacak olan milli birliğimizin sembolü İstiklal Marşını, genci, yaşlı, işçisi, işvereni toplumun bütün kesimleriyle hep bir ağızdan okumaya davet ediyoruz. Korona virüs salgının bir an evvel ülkemizde ve dünyada en az hasarla sona ermesini, yaşamın tekrardan normale dönmesini arzu ediyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılını kutluyoruz’’ ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
RefahınHuzurun Adıdır
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