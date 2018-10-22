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Recep Hoca konuştu

BOZOK Eğitim Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nde bu hafta Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerinden Recep Temel konuşmacı oldu.

Recep Hoca konuştu

BOZOK Eğitim Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nde bu hafta Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerinden Recep Temel konuşmacı oldu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Recep Hoca konuştu

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Recep Temel, katılımcılara “1929 Dünya Ekonomik Krizi ve Türk Maliyesine etkileri” konulu konferans verdi. Beyder dernek binasında gerçekleşen konferansta 1929 yılında dünyada yaşanan ekonomik buhranın meydana gelişi, Türkiye’ye yansımaları ve Türk devlet adamlarının söz konusu tarihlerde uyguladığı ekonomik program ele alındı. Konuşmacı Recep Temel, dönemin meclis zabıtlarından derlediği bilgilerle katılımcılara dönemi aktardı. Dünyanın yaşadığı en kapsamlı ilk ekonomik kriz üzerinden başlayan sohbet, günümüzdeki ekonomik gelişmelerle birleştirilerek, katılımcılara ekonomik terör ve ekonomik saldırı gibi kavramlar da anlatıldı.

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