Raylı sistem tartışması

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, ‘Yozgat’ın önceliği hafif raylı sistem değil, bugüne kadar hiç gündeme alınmadı. Diğer yatırımlar talep edilirse daha doğru olur, yanlıştan vazgeçin’ şeklindeki açıklamalarına, AK Parti’den vakit geçirilmeden yanıt geldi.

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Emin Erberk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yozgat’ta muhalefetin eksikliğine vurgu yaptı, ‘Ne hikmetse Yozgat'a yapılması düşünülen her ne yatırım varsa onu sabote etmeye çalışıyoruz’ ifadesini kullandı. Erberk, Yozgatlılar olarak yapıcı muhalefet yapmayı da memleketimiz için bir şeyler istemeyi de gerçekten beceremediğimizi ileri sürdü.

YOZGAT Şoförler ve Otomobilciler Başkanı İlhami Bakıcı da tartışmaya katılarak, ‘hafif raylı sistem bizim önceliklerimizden değil’ dedi. Bakıcı, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, “Önceliğimiz raylı sistem değildir. Bu raylı sistem Yozgat’ın hangi sorun ve problemini çözecektir? Yozgat’a ne getirisi olacaktır? Üniversitedeki 20 bin öğrenci okullarına gidip gelmekte bir problem mi yaşıyor?” diye konuştu.

