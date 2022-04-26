Ray hırsızlarına suçüstü

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından son dönemlerde özellikle tren hattı üzerinde oksijen kaynağı kullanılarak tren raylarını sökme marifetiyle hırsızlık olaylarının artması üzerine tren hattı üzerindeki hırsızlık olaylarını önleyici devriye faaliyetlerinin artırıldığı bildirildi. Bu kapsamda Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tren hattı üzerinde yapılan kontrol esnasında Yerköy ilçesi Terzili köyü eski tren hattı mevkiinde şüpheli bir kamyonet görüldüğü, olay yerinde yapılan kontrolde ise E.Ö., M.Ö. ve S.A. isimli şahısların, tren hattı üzerinde dikili vaziyette bulunan eski tren raylarını oksijen kaynağı marifetiyle kestikleri esnada 2 adet oksijen tüpü ve 7 adet kesilmiş ray demiri ile birlikte suçüstü yakalandığı öğrenildi. Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde E.Ö., M.Ö. ve S.A. isimli şahısların hırsızlık suçundan gözaltına alınarak sevk edildiği Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.