İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar ele alındı. İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleşen oturumda, komisyonların araştırdığı konularla ilgili raporlar görüşüldü. Bu kapsamda İl Özel İdaresi Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu tarafından araştırılan ve yerinde incelenen konular, meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Okunan raporlar üzerinde görüş ve düşüncelerini dile getiren üyeler, raporları oy birliğiyle kabul ederek neticeye bağladı. İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, İl Özel İdaresi’nin asfalt sezonu nedeniyle hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu ve meclis üyelerinin de sahada devam eden çalışmaları koordineli bir şekilde takip ettiğini belirtti.

Meclis Başkanı Halil Şahbaz, “Diğer proje, konu ve çalışmalarla ilgili olarak ise komisyonlarımız ara vermeden işlerini yürütüyorlar. Bu doğrultuda hazırlanan raporlar da meclisin dikkatine sunuluyor” diye konuştu.